La Rappresentante di Lista torna in tour, ecco le date per l’estate 2021

La Rappresentante di Lista torna finalmente in tour. Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con Amare, già certificata Disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radio, il viaggio del quarto album My Mamma sta per approdare sui palchi di tutta Italia. Si comincia da Arezzo, giovedì 24 giugno, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Romano, dove tutte le prenotazioni sono esaurite. Sono già diverse le date sold out: oltre a quelle già annunciate di Verona, Ferrara e Codroipo, anche per la data milanese a Carroponte del 14 luglio, i biglietti sono appena terminati.

Dopo Arezzo, LRDL – MY MAMMA TOUR estate 2021 farà tappa inoltre a Verona (26 giugno, Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali – SOLD OUT), Ferrara (2 luglio, Ferrara Sotto le Stelle – SOLD OUT), Genova (03 luglio, GOA BOA_Villa Serra Greenside!), Gardone Riviera (9 luglio, Anfiteatro del Vittoriale), Milano (14 luglio, Carroponte – SOLD OUT), Torino (15 luglio, Flowers Festival), Codroipo (17 luglio, Villa Manin Estate 2021 – SOLD OUT), Firenze (30 luglio, Ultravox – Anfiteatro delle Cascina Ernesto Pascale), Grottaglie (13 agosto, Cinzella Festival), Isola Maggiore sul Lago Trasimeno (20 agosto, Moon in June) Livorno (2 settembre, Mascagni Festival 2021), Galzignano Terme (03 settembre, Musica Tra Le Nuvole c/o Anfiteatro del Venda), Roma (7 settembre, Auditorium Parco della Musica), Bologna (14 settembre, Arena Puccini).

Nuovi paesaggi, nuove canzoni, nuovi racconti: “urlare dopo avere pianto” è il verso di Amare che diventa – in occasione del ritorno live – claim di un’urgenza desiderata e necessaria. Quella del palcoscenico è per LRDL la dimensione più naturale, forse l’unica davvero possibile. E, dopo quest’ultimo anno, questo ritorno assume un significato ancora più importante: quello di LRDL – MY MAMMA TOUR estate 2021 sarà uno spettacolo potente, completo, un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico.

Per LRDL sarà l’occasione di tornare a suonare dal vivo full band: la formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso, sassofono e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

LRDL – MY MAMMA TOUR estate 2021 è prodotto da Woodworm e Locusta Booking. Prevendite disponibili su www.lrdl.it.

In attesa di vedere LRDL di nuovo sul palco, è disponibile online la puntata che vede il duo tra i protagonisti di Music For Uncertain Times. Un percorso in tre episodi video diffusi dalla rete estera di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura e sul canale Vimeo di italiana, il portale del Ministero dedicato alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo. Commissionato dalla Farnesina, scritto da Andrea Lai e diretto da Francesco Coppola, il progetto consiste in tre performance musicali inedite ed esclusive, registrate da protagonisti della canzone italiana contemporanea in alcuni luoghi rappresentativi del patrimonio culturale del Paese. Nell’episodio che vede LRDL protagonista nella sua Palermo, avvolto dall’aura settecentesca di Palazzo Butera, oggi laboratorio d’arte e avanguardia del Mediterraneo, il duo – in abiti Valentino – ha eseguito il brano sanremese Amare, in un’elegante, intensa e sperimentale versione per pianoforte e archi.

(Foto Manuela Di Pisa)