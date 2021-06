La Robur passa a Piadena: per la salvezza manca una vittoria

Colpo esterno di grande importanza per la Robur et Fides Varese impegnata nell’ultimo turno dei playout per non retrocedere dalla Serie B alla C Gold: la Coelsanus vince di stretta misura gara3 sul campo di Piadena (76-78) e si porta avanti nella serie per 2-1. A questo punto, quindi, alla squadra di Guido Saibene serve un’ultima vittoria tra domenica 6 ed eventualmente mercoledì 9 per garantirsi la salvezza.

I gialloblu, costretti ancora a fare a meno di Antonelli, hanno spuntato il successo sul filo di lana, rintuzzando la rimonta di una MgKVis capace di risalire dal -11 al -2 negli ultimissimi minuti di gioco. Dopo il 73-75 agguantato da Arienti a 12″ dalla conclusione però, Marco Allegretti ha realizzato due tiri liberi pesantissimi per il nuovo +4 varesino; poi, dopo il successivo errore dall’arco di Piadena, un altro libero di Maruca ha blindato il successo con la tripla finale di Chinellato utile solo a fissare il punteggio a referto.

Al di là del “tremore” negli ultimi minuti, la Coelsanus ha però meritato il successo in Gara3: dopo un primo quarto in equilibrio i gialloblu sono infatti andati in vantaggio a metà del secondo periodo cercando una prima fuga stoppata dai padroni di casa (34-38 all’intervallo). La vena offensiva di Ivanaj – top scorer varesino con 18 punti – e di Corno (17 con ottime percentuali) ha permesso un nuovo strappo tanto che Varese è riuscita a toccare anche il +14 verso la fine della terza frazione.

Varese ha dato l’impressione di poter chiudere i conti in anticipo conducendo con discreto margine anche nell’ultimo periodo, ma alcune palle perse e i canestri di Motta e Tiberti hanno portato la gara allo sprint, vincente per Allegretti e compagni.

La Robur, che aveva perso in casa gara1, ha dunque ribaltato la serie ma dovrà mantenere ai massimi la concentrazione perché Piadena ha una gara4 da giocare in casa e lo farà con l’intento di prolungare il playout sino alla “bella” del Campus. Per i gialloblu quindi domenica 6 – ore 18 – non sarà facile, ma in casa Coelsanus c’è altrettanta voglia di chiudere i conti alla prima occasione.