Laboratori sotto gli alberi e giochi di teatro i raggi al Bosco dei curiosi

La prima settimana di Campo estivo al Bosco dei curiosi ha portato creatività e nuova energia per bambini ed educatori, tanto da generare nuove proposte per i Pomeriggi al Bosco, con laboratori e giochi di teatro dedicati ai bambini dai 5 ai 9 anni.

«Il Bosco dei Curiosi ha cominciato lunedì scorso ad animarsi con piedini infangati, mani operose, occhi da esploratore e tutto è iniziato con molta serenità, davvero come se non fosse passato un anno dall’ultima volta che i bambini hanno abitato quel luogo – racconta Claudia Rabolli, cofondatrice dell’associazione Tana dei curiosi che propone il Campo estivo – Venerdì pomeriggio i primi saluti ai bambini che hanno terminato la loro settimana, con tanta emozione, sorrisi, scatoline come piccole ampolle di bosco in dono a chi era in partenza».

In questo contesto sono nati i Pomeriggi al Bosco. Utili per le famiglie che hanno necessità o desiderio di lasciare i bambini per un tempo più lungo al Bosco e una possibilità anche per i bambini non stanno frequentando il campo estivo in quel momento ma desiderano sperimentare un luogo differente, libero e lento, per provare a giocare con l’arte o il teatro.

Gli orari sono 16-18 e le proposte sono pensate per bambini dai 5 ai 9 anni.

Il mercoledì sarà dedicato all’arte e alla creatività (secondo il seguente calendario) mentre il venerdì sarà dedicato al teatro, con attività teatrali e di movimento secondo il seguente calendario.

Mercoledì 23 giugno

IL BOSCO DEI POETI

Scegliendo di osservare il proprio personale angolo di bosco, proviamo a lavorare con le parole ispirandoci alla tecnica haiku per raccontare in poesia la nostra visione della natura nel bosco.

Mercoledì 30 giugno

CREATURE DI BOSCO

Grazie alla musica, i bimbi vengono accompagnati in movimenti fluidi della mano creando degli scarabocchi con i pastelli; guidato dall’immaginazione ciascuno cercherà all’interno delle linee scarabocchiate una figura di fantasia. I bimbi sceglieranno un luogo che sia da “casa” alla propria creatura nel bosco.

Mercoledì 7 luglio

UN’IDENTITA’ BESTIALE

Dopo aver viaggiato con la fantasia ed essersi “trasformati” in un animale fantastico, ciascun bambino prova a dare forma con la creta alla creatura immaginata. La manipolazione libera del materiale render concreto il “sogno” fatto insieme e permetterà ai bimbi di creare una creatura assolutamente personale.

Mercoledì 14 luglio

STAMPA AL NATURALE

Proviamo insieme un modo semplice e divertente per stampare si stoffa usando il martello e quel che ci offre la natura del bosco. I bimbi creeranno personali decorazioni per il bosco. con la stoffa stampata “al naturale”.

Attività di sperimentazione teatrale in natura, la leggerezza della foglia, l’intreccio della radice, l’armonia del passo. Scoprire la poesia nel bosco attraverso il teatro giocando con i sensi e le parole.

I nuovi amici di Karakorum Teatro ci accompagneranno per mano in questi sentieri nuovi per noi ogni venerdì, con sperimentazioni diverse ogni volta.

Il teatro sarà protagonista anche del saluto finale a tutte le famiglie del Bosco.

Per adesioni contattare Claudia al 366 3896142 .