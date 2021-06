Il Bosco dei Curiosi, campo estivo 2021

Dal 14 giugno al 30 luglio, La Tana dei Curiosi – educazione in natura, presenta il suo campo estivo

Il Bosco dei Curiosi

per bambini da 5 a 9 anni, presso l’Oasi Boza a Cassano Magnago.

Il campo estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30 con la possibilità di due pomeriggi fino alle 18.00 (pranzo al sacco).

Ingredienti del campo estivo

Esplorazione

Gioco libero

Apprendimenti per scoperta

Osservazione della natura

Arrampicata sugli alberi

Attività artistiche

Lettura

Manualità

Un’esperienza di apprendimento e gioco immersi nella natura. Ritrovare libertà, tempo lento, spazi ampi nei quali perdersi un po’ e ritrovarsi. Mettere alla prova il coraggio, capire i propri limiti, stupirsi della meraviglia del bosco, studiare la natura, impegnarsi insieme, collaborare, condividere, prendersi cura dell’orto, scoprire ed esprimersi con materiali naturali, imparare a fare nodi e arrampicarsi sugli alberi, ascoltare storie in cerchio sul fieno, parlare di filosofia seduti a terra tra gli alberi, fare musica partendo dai regali del bosco.

Gran finale per tutte le famiglie… una serata magica con falò, letture, canti e sorrisi intorno al fuoco!

Le giornate nel bosco saranno piene di grandi emozioni per i piccoli curiosi che avranno la possibilità di misurarsi con la bellezza del mondo attorno a loro e dentro di loro…

Lo spazio del Bosco è in parte organizzato con provocazioni: cucina del fango – bancale della costruttività con materiali del bosco – equilibri sulle corde

tese tra gli alberi – museo delle meraviglie della natura – mucchio di terra morbida – albero della lettura – zona della sabbia – che i bambini sono lasciati liberi di vivere secondo i loro ritmi e desideri.

Nel pomeriggio si propongono attività più strutturate (arrampicata sugli alberi, cacce al tesoro delle natura, land art, pittura con colori naturali…).

Il GIOCO LIBERO, senza limiti di tempo o spazio e con POCHISSIME REGOLE ha creato nei bambini uno spiazzamento iniziale per trasformarsi però presto in una RIAPPROPRIAZIONE DELLA LIBERTÀ. La cucina di fango ha permesso ai bambini di ESPRIMERE la loro creatività, di lasciar traccia della natura ritrovata e di TRASGREDIRE alla regola del “NON SPORCARSI”. Gli equilibri e l’esperienza dell’arrampicata hanno permesso ai bambini di mettere alla prova il loro coraggio, misurarsi con la COSCIENZA DEL PROPRIO CORPO e con il RISCHIO e di lavorare sulla propria sicurezza.

Il museo delle meraviglie della natura era il luogo nel quale i bambini organizzavano le loro raccolte e collezioni con attenzione alla BELLEZZA e al SENSO ESTETICO. Il TEMPO al Bosco dei Curiosi è stato LENTO, libero, scandito da poche routine e questo ha permesso ai bambini di ASCOLTARSI e riconoscere i PROPRI BISOGNI, anche quelli di riposo e SILENZIO. Il bosco ha insegnato ai bambini a prendersi CURA della natura, degli altri e delle loro cose: i bambini a turno lavavano i piatti degli amici. La vita di gruppo ha portato i bambini stessi a riconoscere fondamentali valori e METODI DEMOCRATICI di CONDIVISIONE.

Sono fondamentali la COLLABORAZIONE e la fiducia nell’altro per riuscire in operazioni che il singolo non avrebbe potuto portare a termine e abbiamo scoperto che in un ambiente naturale non è necessario insegnare la collaborazione ai bambini, per loro è un approccio spontaneo.

La proposta nel 2019 ha vinto un premio speciale di Bambini e Natura, associazione presieduta dalla Prof.ssa Monica Guerra, con questa menzione: “Premio speciale al progetto “Il bosco dei curiosi” dell’associazione La Tana dei Curiosi per la progettualità e per l’esperienza di immersione profonda, che rendono la proposta di un campus una autentica avventura formativa.”

Costi

Il costo per ogni settimana è pari a 135 euro, oltre a tesseramento all’associazione per l’anno 2021 al costo di 15 euro per chi ancora non fosse tesserato.

Per i fratelli è prevista una riduzione del 15% sul secondo bambino iscritto.

Le attività dei laboratori prevedono un contributo pari a 10 euro per gli iscritti al campo estivo e pari a 15 euro per i bambini non iscritti (con tesseramento obbligatorio).