Lancio dei cappelli per il “diploma” dei bambini di quinta a Cazzago

In questo anno particolare succede che per i bambini della 5^ elementare di Cazzago Brabbia la festa raddoppia. Gli studenti infatti sono stati protagonisti già sabato 5 giugno di una mattinata speciale in cui hanno portato in scena, davanti a un pubblico composto da genitori, il musical “Les Choristes – i ragazzi del coro”, in una personalissima rivisitazione dell’omonimo film del 2004, ambientato in un Istituto per ragazzi difficili che trovano passione e riscatto nell’esempio del loro sorvegliante capace di trasmettere loro la sua passione per la musica. Una passione che insegna a rispettare gli altri e a vedere il bello che c’è in ognuno, creando per loro, con il coro, una vera e propria famiglia

Alla fine dello spettacolo la cerimonia dei diplomi con tanto di lancio di cappelli. E poi oggi, martedì 8 giugno, di nuovo festa con la premiazione del concorso di scrittura intitolato a Luigi Stradera.