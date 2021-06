Lite tra giovanissimi vicino al Lido di Bissone, interviene la polizia

Il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale comunicano che ieri poco prima della mezzanotte a Bissone vi è stato un intervento all’esterno del Lido.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scoppiata una lite tra alcuni ragazzi, in gran parte minorenni, nella zona dei bagni.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio. Sono stati identificati una decina di giovani la cui posizione è al vaglio degli inquirenti per chiarire responsabilità e dinamica di quanto avvenuto.

Nel corso della lite un minorenne ha riportato lievi ferite. Sono stati inoltre riscontrati dei danneggiamenti ai bagni. L’inchiesta è coordinata dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni.