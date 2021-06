Migliora il servizio di ristorazione con Famenu, il menù digitale gratis

Dal rapporto con il cliente al delivery, fino alla gestione delle comande: Famenu ottimizza tutte le attività di ristoranti, bar, hotel e ogni altra realtà del mondo Ho.Re.Ca. Progettato per dare una risposta alle nuove esigenze del settore, il servizio supporta i professionisti attraverso un menu digitale gratuito, attivabile in appena cinque minuti, e tante funzioni aggiuntive che aiutano ad aumentare produttività e customer satisfaction.

Lanciato nel 2020 dal professionista del settore digitale Andrea Faliva, il servizio è già stato adottato da oltre 4.000 realtà della ristorazione e ottiene oltre 15.000 consultazioni all’ora. Merito della semplicità d’utilizzo, ma anche delle tante funzioni avanzate messe a disposizione.

Nello specifico, il pacchetto base gratuito consente di sviluppare, gestire e aggiornare in tempo reale il menu digitale della propria attività. Pochi minuti per creare la pagina del ristorante, inserire orari di apertura, informazioni e caricare il listino. Sono inclusi filtri per intolleranze e piatti vegani e alcune opzioni per la personalizzazione grafica.

L’attivazione di Famenu avviene tramite Google Play (sotto forma di app), oppure dal portale www.famenu.it. Quest’ultimo permette anche l’accesso a funzionalità e servizi integrativi, così da migliorare la risorsa digitale sotto diversi aspetti.

Tra le opzioni ci sono funzionalità per menù multilingue, servizi per delivery e takeaway che consentono di effettuare l’ordine direttamente da Famenu. Ma anche funzioni per la gestione delle comande in ristoranti e hotel, e pacchetti per la promozione del locale sui principali canali di comunicazione. I servizi aggiuntivi sono integrabili gratuitamente o a prezzi irrisori, e ogni settimana sono rilasciate nuove funzioni.

Una volta realizzato il menù digitale, questo diventa visibile a tutti i clienti, senza bisogno che l’utente installi alcun software: è sufficiente disporre del NomeFamenu e del QR code per consultarlo da qualsiasi dispositivo. Inoltre, la generazione del link consente la condivisione del menù su sito ufficiale, social network e gli altri canali web dell’attività (incluso Google Maps).

Cosa aspetti? Fai un salto di qualità con la tua attività, scopri subito i menù digitali gratuiti su www.famenu.it.