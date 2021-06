“Nient’altro che nebbia”: a Vedano Olona il nuovo giallo di Patrizia Emilitri

Appuntamento letterario sabato 26 giugno a Villa Fara Forni, sede della Biblioteca comunale di Vedano Olona.

Alle 18, nel cortile della villa, sarà presentato “Nient’altro che nebbia“, il nuovo libro di Patrizia Emilitri, affermata scrittrice vedanese che pubblica con case editrici nazionali i suoi avvincenti romanzi.

Il nuovo lavoro di Patrizia Emilitri, edito da Tea, si apre con un delitto misterioso che sconvolge la tranquillità di un piccolo paese del Varesotto.

In una grigia mattina di novembre il paese di Perzeghetto Olona – poche migliaia di anime vicino al lago Maggiore – deve affrontare il peggiore dei risvegli: il corpo senza vita della giovanissima Nadia Bignami viene ritrovato presso il lavatoio. Le indagini sono sin troppo semplici, perché l’ultima persona a vedere viva la vittima ha lasciato sul posto una traccia molto evidente: il suo zainetto, con tanto di portafoglio e documenti. È un altro giovane del paese, Andrea Costa, un ragazzo tranquillo, che studia e non ha mai dato preoccupazioni. Andrea non scappa, anzi, confessa lo spintone fatale. Ma perché i due si trovavano lì e cosa è successo realmente? Andrea non lo dice. E non lo dirà mai, andando incontro ad un’inevitabile condanna.

Sulla piccola comunità il «fatto di sangue» si abbatte come una tempesta, suscitando un’onda di odi, risentimenti, reticenze, pettegolezzi, pregiudizi e assurdità che travolge tutto e tutti: una ferita collettiva che soltanto gli anni riusciranno, lentamente e dolorosamente, a medicare.

Questa storia dolente, ma non disperata, è racconta da Patrizia Emilitri con ritmo avvincente, ammirevole precisione di dettaglio e profonda partecipazione umana: Nadia, Andrea, le madri, i padri, i fratelli e le sorelle, i vicini, i curiosi, le amiche, i maligni, i vecchi del bar: “Nient’altro che nebbia” è un grande affresco di vita di provincia, animato da un folto gruppo di personaggi che escono dalle sue pagine con i tratti inconfondibili dell’autenticità.

L’evento è ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria (al numero 0332-867760 o con una mail a cultura@comune.vedano-olona.va.it)

In caso di maltempo, l’evento sarà spostato in Sala Consiliare di Villa Aliverti