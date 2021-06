Una nuova auto per l’Auser di Vedano Olona con il progetto “Nobili cause”

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’associazione Auser Insieme – Circolo Vela di Vedano Olona ha avviato il progetto “Nobili cause“, che permetterà di avere a disposizione, con la formula del comodato d’uso gratuito, un’auto da destinare ai propri volontari affinché possano effettuare servizi di accompagnamento di persone, principalmente non più giovani, verso strutture sanitarie per visite, esami e terapie e verso enti ed ufficio per il disbrigo di pratiche.

Partner tecnico dell’iniziativa è la Fabbrica della solidarietà, di Bozzolo in provincia di Mantova.

La società terrà a proprio carico i costi di gestione dell’auto mettendo a disposizione le fiancate del veicolo per l’inserimento di spazi pubblicitari. In questo modo gli imprenditori del territorio potranno sostenere un servizio per la collettività, ed essere così al fianco delle persone bisognose di aiuto.

«Gli operatori economici locali del nostro paese, ma non solo, sono invitati ad aderire a questa iniziativa – dicono i responsabili dell’Suser vedanese – Contribuiranno con il loro aiuto ad attivare nuovi servizi di rilevante utilità sociale».