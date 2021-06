Passa la banda e apre l’estate culturale di Samarate

Un’estate di incontri, musica e letture: sono gli eventi culturali per i mesi di giugno e luglio a Samarate.

Un programma aperto nel weekend scorso dalla grande parata della Filarmonica Samaratese, che lunedì sera da via Roma si è svolta in clima festoso fino al municipio.



«Prima di tutto voglio ringraziare le numerose associazioni e gruppi Samaratesi che in questi mesi difficili e pieni di incognite, non si sono mai fermati» racconta Maura Orlando, assessore alla Cultura. «Il programma estivo “Culturalmente Ripartendo” è frutto del Tavolo di Lavoro della Cultura, fortemente voluto dal mio assessorato, che da mesi lavora su idee, proposte ed esigenze delle nostre Associazioni del territorio» (gli eventi in programma sono stati anticipati da un incontro degli Amici della biblioteca e delle scuole Padre Daniele).

«Un lavoro di sinergia che ha permesso di realizzare numerosi eventi, per tutte le età, che spaziano dalla musica alla letteratura, dalle conferenze allo sport. Gli eventi continueranno anche nei mesi di agosto e settembre con diverse sorprese, che pubblicizzeremo in seguito».

I dettagli per ingressi e prenotazioni saranno disponibili sui volantini delle singole iniziative che verranno inseriti nella sezione “calendario eventi” del sito comunale e pubblicizzate attraverso i canali social istituzionali. «Buona estate culturale a tutti, naturalmente nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli anti Covid-19 previsti».

Le iniziative per l’estate a Samarate

23 giugno

Tè letterario Associazione Amici della Biblioteca Parco Primerano di Cascina Costa 116:00

24 giugno

Saggio Lo.La Dance A.S.D. Lo.La Dance’ saggio di danza Villa Montevecchio l 20.30

25 giugno

Samarate classica 2020/2021. “E subito riprende il viaggio” Orchestra Filarmonica Europea Giovani I direttore Marcello Pennuto Villa Montevecchio 121:00

26 giugno

Letture a Ciel Sereno Samarate Loves Books I letture animate Villa Montevecchio dalle 15:30 alle 18:30

2 luglio

“Perché il Diavolo” Associazione Amici della Biblioteca I Sante Ambrosi presenta il suo nuovo libro Villa Montevecchio 120:00

3 luglio

Concerto al chiaro di luna pianista Marcello Pennuto I musiche di Beethoven e Chopin Villa Montevecchio 21:00

7 luglio

Quale futuro per il commercio equosolidale? Associazione Nizzy Conferenza Villa Montevecchio 121:00