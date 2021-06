Preda e predatore in Valle Olona, il biacco si mangia la rana

Il predatore e la preda in uno scatto fotografico. L’immagine del lauto pasto di un biacco è stata “rubata” da Gianpiero Andrigo in Valle Olona. Protagonisti un biacco e una rana che è poi finita nello stomaco capiente del rettile.

La foto è stata pubblicata nel gruppo facebook “Oggi in Valle Olona”.

Nei commenti spiega come ha fatto a trovare l’attimo giusto: «Semplicemente la fortuna di essere nel momento giusto al posto giusto… Credo abbia predato nello stagno, e che sia uscito per mangiarselo. E’ rimasto fermo a osservarmi per qualche istante, nel frattempo ho scattato un po’ di foto a debita distanza (obbiettivo 400) per non disturbarlo. Poi si è dileguato con la rana in bocca….»