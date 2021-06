Pubblicata la graduatoria per i voucher di “Ripartiamo lo sport”

NOTIZIARIO UISP del 16 giugno 2021

AIUTI CONCRETI – RipartiAmo lo sport: on line la graduatoria per il Voucher

È on line la graduatoria delle domande ammesse a ricevere il Voucher Sport UISP del valore di € 100,00 per lo svolgimento dell’attività sportiva, erogato dall’associazione dello sport per tutti sulla base dell’Avviso pubblico che UISP nazionale, in accordo e con il sostegno di Sport e salute S.p.A., ha lanciato lo scorso 7 maggio.

Il totale di Voucher Sport UISP assegnati, grazie al contributo di Sport e Salute S.p.A., è pari a 2.151 per un totale di € 215.100,00.

Nei prossimi giorni a tutti gli interessati e le interessate “AMMESSI” risultanti in graduatoria sarà inviata nella propria casella e-mail comunicazione formale con l’identificativo e le modalità di utilizzazione del Voucher, che si ricorda andrà riscattato entro il 30 novembre 2021 presso una Associazione sportiva dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica in regola con l’affiliazione Uisp e con il Registro Coni. Le Associazioni e Società sportive riceveranno specifiche istruzioni da Uisp nazionale.

Si tratta della prima azione della campagna nazionale “RipartiAmo lo sport”, per supportare la ripresa delle attività sportive di base da parte di cittadini e famiglie.

QUI NAZIONALE – Europei, Pesce: “Sport di base in attesa di un futuro”



Vai Italia del calcio! Ma a tifare azzurro c’è anche lo sport sociale e di base, che sta vivendo un periodo di profonda crisi: «Ci sono un’Italia e un’Europa profondamente ferite, che vedono negli Europei di calcio, iniziati pochi giorni fa proprio dall’Olimpico di Roma, un’occasione, per lo sport e non solo, di ritorno “alla normalità» – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Vai Italia del calcio! Ma non si dimentichi che per tutto lo sport di base il ritorno alla normalità è ancora distante. Tante attività sono ripartite, ma ci sono migliaia e migliaia di associazioni e società sportive che se non adeguatamente sostenute non ripartiranno mai più».

«Per essere “TUTTI AZZURRI”, come ha titolato in questi giorni la Gazzetta dello Sport, dal Parlamento e dal Governo dovrebbero arrivare le doverose e attese attenzioni anche nel percorso di conversione in legge del Decreto sostegni Bis, per una vera ripartenza di tutto lo sport, a partire da quello sociale e di base».

Anche lo speciale del Giornale Radio Sociale, curato da Elena Fiorani, ha raccolto il punto di vista del sociale sugli Europei di calcio. «Si apre una nuova stagione di eventi dal vivo con il pubblico in presenza, che rimettono in moto un settore, ma anche tanti interrogativi. Il 23 luglio dovrebbero aprirsi le Olimpiadi di Tokyo 2020: sono ancora molti i dubbi sulla reale fattibilità di questo evento, ma the show must go on. In tutto questo gran fervore c’è un convitato di pietra: lo sport sociale e per tutti, le associazioni e società sportive di base, gli operatori sportivi che stanno a fatica cercando di ripartire, che aspettano ristori e sostegni, che hanno investito per adeguarsi a linee guida e protocolli ma vivono ancora nell’incertezza».

AMBIENTE – Con Ecopneus per creare impianti sportivi sostenibili

Dieci anni di impegno congiunto per la promozione di una cultura del riciclo e della legalità, per sensibilizzare sulle tante e valide applicazioni della gomma riciclata e per valorizzare il percorso verso una sempre maggiore sostenibilità dell’impiantistica sportiva.

Da questi presupposti prende le mosse l’iniziativa dal titolo “Valori e luoghi di sport: ambiente, sostenibilità e impianti dello sport per tutti”, promosso da Uisp ed Ecopneus, il principale operatore del sistema di raccolta e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) in Italia.

Nel corso dell’iniziativa verrà inaugurata la “Via dei giochi” presso l’impianto sportivo “Fulvio Bernardini”, gestito dall’Uisp Roma e verrà lanciata una diretta Facebook con altre città nelle quali sono stati realizzati interventi di ristrutturazione e pavimentazione sportiva in gomma riciclata: oltre a Roma ci saranno collegamenti con Genova, Brescia, Modena, Siena, Prato. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Uisp Nazionale.