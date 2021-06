Quarantenne trovato senza vita nella sua casa di Induno Olona

(immagine di repertorio) – Momenti di grande concitazione nel pomeriggio di oggi a Induno Olona, per un giovane uomo di 37 anni trovato senza vita nella sua abitazione in via Comi, nella zona del centro storico.

I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 17,30 e inizialmente non si conoscevano le condizioni del giovane, che non dava segni di vita, tanto che i sanitari accorsi hanno chiesto in via prudenziale l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo.

Purtroppo il giovane era già deceduto, forse da diverse ore, se non giorni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’elisoccorso e i Carabinieri della Compagnia di Varese.

Dai primi rilievi non risultano tracce di effrazione nell’abitazione dove il giovane uomo viveva da solo, né ci sono sul corpo elementi che facciano pensare ad un gesto estremo. Non si tratterebbe dunque di omicidio e nemmeno di suicidio, ma di una morte per malore.

Sarà l’autopsia a dire cosa ha causato il decesso del 40enne.