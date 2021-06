Schianto a Cunardo, una persona in ospedale

Incidente sulle strade di Cunardo intorno alle 13 di domenica 27 giugno.

Secondo una prima ricostruzione un’auto che stava percorrendo via Luinese ha perso il controllo, andando a sbattere contro un ostacolo.

A bordo c’erano quattro persone: tre donne di 50, 77 e 82 anni e un uomo di 54. Sul posto sono arrivati i soccorritori di un’ambulanza che, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno assistito i feriti.

Solo per uno di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Varese, in codice giallo.