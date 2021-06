Si riunisce a Luino la commissione Territorio

Martedì prossimo, 22 giugno alle ore 18:30 si riunirà la Commissione consiliare Territorio, per la trattazione di un ordine del giorno composto da due punti:

1. Individuazione ambiti rigenerazione urbana ex art. 4 L.R. n. 18/2019 ed art. 40 bis L.R. n. 12/2005; 2. Mozione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito alla realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Beltempo.

La seduta si terrà in videoconferenza e che sarà trasmessa in streaming (www.luino.civicam.it).