Tornano gli eventi, riparte l’attività di Cuori InVersi

L’Associazione Cuori InVersi Circolo Arco Varese, dopo questo lungo periodo di chiusura, finalmente torna in pista con una serie di eventi in presenza, svolti nel rispetto nelle norme di sicurezza Covid19: proposte culturali e ludiche durante le quali i partecipanti saranno accompagnati attraverso diverse suggestioni artistiche e letterarie – ma soprattutto grazie al poter tornare a guardarsi negli occhi – a discutere e riflettere sui temi che l’attualità ci propone.

Gli appuntamenti sono organizzati con la collaborazione de Il Salotto, famoso locale varesino e sede dell’Associazione in viale Belforte e prevedono una mostra fotografca dal titolo Crudi_tè, nei locali della sede dal 2 al 6 giugno 2021, una Sfilata Drag a tema “Pose“, la premiata serie su Netflix che racconta la consapevolezza nata negli anni ’80, prevista per il 12 giugno, il 20 giugno la presentazione di “Di Casa in casa” di Roberto Capellaro, Libro/laboratorio ideato nel primo lockdown, una “gita al Milano Pride” insieme per il 26 giugno con prenotazione di posti sul bus per partire da Varese. E una serata “after”, cioè dal tramonto all’alba, per il 21 giugno 2021 per dire “Bye Bye coprifuoco”.

Dal 10 giugno al 29 luglio 2021 sarà anche protagonista il progetto F L A G S a cura di Diego Pasqualin, che nasce dall’incontro dell’Associazione CuoriInVersi Circolo Arco e l’artista vercellese Carla Crosio: FLAGS è un’unica bandiera che, al suo interno, raggruppa sette strisce polimateriche che, a loro volta, possono essere considerate altrettante bandiere. Il numero non è casuale, ma simbolico e con evidenti richiami alla simbologia che ruota intorno a questa cifra: dalla creazione ai colori della bandiera arcobaleno.

FLAGS non è solo l’esposizione di un’opera inedita di una tra le più importanti scultrici contemporanee italiane, ma è la volontà di creare un punto d’incontro, di scambio e di crescita ai piedi di una bandiera dedicata a tutte le sfumature dell’umanità che non vuole essere un semplice vessillo. Per ognuna delle sette strisce che la compongono, è prevista una serata a tema:

FLAG#1 | APPARTENEZA, 17 giugno

FLAG#2 | Identità, 24 giugno

FLAG#3 | Tradimento, 1 luglio

FLAG#4 | IN-COERENZA, 8 luglio

FLAG#5 | RICONOSCENZA, 15 luglio

FLAG#6 | RESPONSABILITÀ, 22 luglio

FLAG#7 | DOVE TIRA LA BANDIERA, 29 luglio