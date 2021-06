Unet E-Work, il cammino in Cev Cup comincerà in Belgio

A Lussemburgo si è svolto oggi – venerdì 25 giugno – il sorteggio per i sedicesimi di finale della CEV Cup 2022 di pallavolo, la seconda competizione europea che la Uyba Busto Arsizio ha già vinto tre volte, nel 2010, 2012 e 2019.

La rinnovata Unet E-Work di coach Musso inizieranno la loro avventura in CEV Cup contro la formazione belga del VDK Bank Gent Dames, primo passo per provare a centrare il poker. Un obiettivo non semplice, visto che alla competizione partecipano formazioni di alto livello come l’Eczacibasi Istanbul (eliminata proprio dalle Farfalle nell’ultima Champions) e l’Uralochka Ekaterinburg.

Il precedente è benevolo: già nel 2016 l’urna aveva stabilito che le biancorosse iniziassero la loro avventura contro la stessa formazione belga, ma in quell’anno la partita di andata, vinta dalle farfalle, si giocò all’allora PalaYamamay. Questa volta invece è prevista in Belgio tra il 16 e il 18 novembre, mentre la gara di ritorno si giocherà alla e-work Arena tra il 23 e il 25 novembre.

Particolarmente fortunate invece le ragazze dello Stoccarda che hanno pescato il bonus che consentirà alla formazione tedesca il passaggio diretto agli ottavi di finale. Qui dunque la composizione dei sedicesimi di finale: