A Vincenzo Saturni il “Premio Giovanni Valcavi”

Si è svolta sabato 19 giugno nel Salone Estense del Municipio di Varese, l’assegnazione del “Premio Avv. Giovanni Valcavi”, sotto l’egida della benemerita Associazione Varese per l’Italia XXVI Maggio 1859. Purtroppo per i noti motivi di emergenza sanitaria il premio non si è potuto effettuare, come da tradizione, il 17 marzo “Festa dell’Unità d’Italia e della Bandiera”, evento che ha sempre annoverato una consistente partecipazione di studenti delle scuole cittadine.

Il Presidente Luigi Barion nel suo breve iniziale intervento, ha dapprima ricordato l’avv. Giovanni Valcavi, primo presidente del sodalizio, poi sinteticamente ha elencato le numerose attività di questi anni. Quindi ha rivolto un caloroso ringraziamento alle autorità presenti: il Prefetto Livio Caputo, il Sindaco Davide Galimberti, Gianluca Piasentin, comandante provinciale dei Carabinieri, il capitano delle Guardie di Finanza Manlio Ponci, il consigliere provinciale, il Prevosto di Varese Mons. Penighetti, Simone Longhini per la Provincia di Varese, il regiou della Famiglia Bosina Luca Broggini e Il Vice Capo Gruppo degli Alpini di Varese Felice Ferrrandi l’immancabile gruppo storico “Tre Leoni” in uniforme dei Cacciatori delle Alpi, la Famiglia Bosina e tutti i numerosi cittadini presenti.

Particolarmente apprezzata e seguita è stata l’allocuzione del Franco Taddei il quale ha tracciato sia pur brevemente le molteplici attività ed iniziative dello stesso Valcavi, fra l’altro promotore del’Università varesina, del rilancio dell’Ospedale di Circolo a questo si aggiunga la sua prestigiosa attività forense ed infine, da non dimenticare, la sua nascosta ma importante attività benefica.

Momento clou della cerimonia è stata la consegna da parte di Paola Bassani ved. Valcavi dell’ambito premio a Vincenzo Saturni, figura di spicco nell’ambito socio-sanitario e del volontariato e già presidente nazionale dedll’Avis.

Angelo Monti ne ha poi ha letto la dotta motivazione con voce tonante e trascinante enfasi che recita: ”Vincenzo Saturni dirigente medico nel servizio sanitario di immunologia e trasfusioni che nel campo del volontariato soprattutto attraverso l’impegnativa dedizione nell’Avis ove opera fin dalla giovinezza con responsabilità primarie a livello locale e nazionale è esempio trascinante di euducatore alla cultura della solidarietà, dell’altruismo e del dono di sé gratuito ed anonimo VARESE con viva premiante riconoscenza praeterita graturatur praesentia laudat prospera multa optat futura”