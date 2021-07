A Taino nasce la nuova Pro Loco. Ieri sera, mercoledì 28 luglio, al Teatro dell’Olmo si è tenuta l’assemblea pubblica che ha formato il nuovo consiglio direttivo dell’associazione a promozione del territorio, che a Taino mancava da quasi 10 anni – assenza sopperita nel corso degli anni da altre associazioni di promozione sociale e volontari.

Sono già una trentina i primi soci che ieri hanno partecipato all’incontro costitutivo (a settembre sarà possibile nuovamente tesserarsi alla quota di 10 euro) mentre a formare il futuro consiglio direttivo (che rimarrà in carica tre anni) saranno in nove: Angelo Crippa, Lorenzo Ribecco, Daniele Borra, Maurizio Nicò, Emanuele Radice, Francesco Geron, Nadia Pennisi, Luca Biggi e Carlo Ceresa, gruppo che negli scorsi mesi aveva avviato le procedure per la rinascita della Pro Loco.

«Adesso è il momento di scrivere una pagina nuova della Pro Loco -queste le parole Angelo Crippa, a guida dell’associazione anni fa e che ieri ricordato con nostalgia la bella esperienza passata-. In passato non sono mancati tanto lavoro e altrettanto divertimento ed è l’augurio che voglio fare anche per il nuovo gruppo, la cui forza dovrà essere l’inclusività».

Ufficializzato lo statuto ieri sera, il prossimo impegno della Pro Loco sarà dopo le vacanze di agosto, quando il consiglio direttivo eleggerà il presidente per poi organizzare una nuova occasione pubblica, con l’associazione che presenterà il nuovo logo, il programma e le iniziative.

«Un’iniziativa lodevole – ha commentato il sindaco Stefano Ghringhelli in apertura dell’assemblea –. Al di là di quelle che saranno le nomine, il presidente o il tesoriere, il gruppo che ha deciso di formare la nuova Pro Loco è composto da tutte persone che hanno a cuore il paese e che vogliono con la ripartenza essere promotori del territorio».

«La strada è lunga e impegnativa, richiederà tanto lavoro e tanta dedizione, elementi che purtroppo a volte vengono dati per scontati dall’esterno – conclude il sindaco -. A Taino ci sono tante potenzialità da sviluppare e non mancherà il sostegno dell’amministrazione che oggi è presente sia con i consiglieri di maggioranza che con quelli di minoranza».