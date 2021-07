Albizzate, Noi Insieme svela la candidata sindaco: sarà Mariangela Cassese

Sarà la consigliera comunale uscente Mariangela Cassese a guidare la lista “Noi Insieme” come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali. Annunciando via Instagram un evento di presentazione per il prossimo 14 luglio la lista svela il nome con il quale proverà a succedere al sindaco uscente Mirko Zorzo.

Mariangela Cassese, 58enne, è stata consigliere comunale di maggioranza sul finire della Giunta Sommaruga dal 2015 al 2016 e di nuovi tra i banchi dal consiglio ma come consigliere d’opposizione negli ultimi tre anni.

Diplomata nel 1982 all’I.T.C. Daverio di Varese, è entrata giovanissima nella pubblica amministrazione con il ruolo di agente di Polizia Locale in un comune dell’Alto Milanese. Dal 1995 riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Venegono Superiore.