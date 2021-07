Andrea Ardito è il nuovo allenatore della Castellanzese. Il tecnico toscano, ex centrocampista di Torino, Lecce e Como, torna nel Campionato D’Italia dopo l’esperienza in Serie C come vice-allenatore della Giana.

La sua è una carriera divisa tra campo e panchina. La data chiave per raccontare il decennio con gli scarpini indosso è il 21 settembre del 1997: giorno in cui il mediano viareggino timbra per la prima volta il cartellino con la maglia del Pontedera (77 presenze nell’allora Serie C2), in una sfortunato 4-1 a Ferrara con la SPAL. Due anni più tardi è a Como dove ottiene una doppia promozione che porta il club lariano diretto nella massima serie. Traguardi importanti che valgono all’Andrea Ardito calciatore la chiamata del Bologna di Guidolin che lo convoca per i gironi di Coppa Intertoto 2002. La stagione successiva è a Siena per siglare il primo storico gol in Serie A della robur nel pareggio con il Perugia.

Un doppio sfortunato infortunio lo costringe a trascolare a Torino, sponda granata, dove riparte vincendo i playoff e staccando il pass per il ritorno in A. Seguono le maglie di Lecce e Como, la società con cui comincia la seconda parte di carriera, quella in panchina.

Dal 2015 al 2018 guida Primavera e Under 17 dei lariani per poi spostarsi a Renate dove segue ancora un Under 17. L’anno successivo, nel 2019, il primo palcoscenico importante da allenatore, il Seregno. E poi il Milano City. Nella scorsa stagione è stato braccio destro di Mister Albè sulla panchina della Giana, in Lega Pro. E adesso il Provasi per un tecnico giovane, ma ricco di esperienza e ambizione, gli ingredienti giusti per scrivere insieme una nuova pagina della nostra storia infinita.