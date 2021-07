Auto va sbattere contro un idrante a Cazzago Brabbia, il paese si sveglia senz’acqua

Piccolo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per l’automobilista, questa notte, intorno all’1.30, a Cazzago Brabbia. Un uomo a bordo della sua auto, forse per schivare un gatto che stava attraversando la strada, ha sterzato di colpo ed è andato a sbattere contro l’idrante che si trova all’esterno del comune di Cazzago Brabbia.

Il colpo ha divelto l’idrante e l’acqua ha cominciato ad uscire copiosa riversandosi in strada. L’automobilista ha lanciato subito l’allarme e interpellato il sindaco Magni. I tecnici de Le Reti si sono attivati alle prime ore del mattino, ma in molte case del paese è mancata l’acqua per alcune ore. In tarda mattinata la perdita è stata bloccata e l’idrante ricollocato.