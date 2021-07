A Baveno in bilancio risorse per qualificare la città

“E’ stata approvata ieri sera, dal Consiglio Comunale di Baveno, una variazione di bilancio – afferma l’assessore al bilancio Emanuele Vitale – che ci permette di liberare risorse importanti da investire nell’immediato su interventi per la riqualificazione urbana della città, con quasi 300 mila euro, di cui duecentomila dall’avanzo di amministrazione e novantacinquemila euro dal contributo della regione Piemonte per gli eventi alluvionali del 2020.”

“Nel merito – segnala il sindaco Alessandro Monti – gli interventi principali che effettueremo con i fondi legati a questa variazione di bilancio saranno di cinquanta mila euro per la manutenzione stradale con nuove asfaltature, cinquantamila euro per la manutenzione del territorio (marciapiedi, tombini ecc.), circa ventimila euro per l’impermeabilizzazione della scala esterna ex scuole elementari di via Montegrappa, diecimila euro per la riqualificazione del lavatoio ed una nuova fontana in località Tranquilla e infine trentamila euro per la costruzione di un nuovo pontile (con la dismissione del vecchio) sul lungolago di Baveno. Una serie di lavori che ci permettono di tenere alta l’attenzione sulle piccole manutenzioni e su interventi attesi”.