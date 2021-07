Berrettini può fare la storia: oggi la semifinale a Wimbledon contro Hurkacz

Londra, terra di semifinali per lo sport azzurro in questi giorni: archiviata quella vincente dell’Italia del calcio, ai rigori contro la Spagna, oggi tocca al tennis. Questo pomeriggio – venerdì 9 luglio – Matteo Berrettini scende in campo a Wimbledon per ricercare un’altra impresa storica, diventare il primo tennista nostrano a disputare una finale del torneo inglese. (foto Wimbledon/AELTC-J. Nackstrand)

Berretti, romano di 25 anni e numero 9 al mondo, sfiderà a partire dalle 14,30 il polacco Hubert Hurkacz, di un anno più giovane e attuale numero 18 del ranking internazionale. Un incrocio inatteso (anche perché Hurkacz ha battuto Medvedev agli ottavi e Federer nei quarti) a differenza da quel che accade nell’altra parte del tabellone dove la testa di serie numero 1, Novak Djokovic, affronta il canadese Denis Shapovalov.

Due i precedenti tra Berrettini e Hurkacz, con una vittoria per parte: l’azzurro vinse nelle qualificazioni dell’Australian Open 2018, il polacco al primo turno del torneo di Miami 2019. Il tennista romano è arrivato a Wimbledon dopo avere vinto (all’esordio) il torneo del Queen’s, tradizionale appuntamento sui campi in erba in preparazione al grande slam londinese. Ora può compiere una impresa ancora più grande.