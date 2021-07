Cambi al vertice di alcune scuole del territorio da Luino a Busto Arsizio

Cambio al vertice per alcune scuole del territorio. Dall’ufficio scolastico regionale sono state rese pubbliche le scelte per “mutamento a scadenza” o “in pendenza” piuttosto che i trasferimenti in altre regioni.

Eliana Frigerio andrà a dirigere il comprensivo di Germignaga lasciando l’attuale incarico al Curti di Gemonio. Prende il posto di Maria Grazia Galazzetti che ha scelto di spostarsi all’I.C. Luini di Luino.

Nuova dirigente del comprensivo di Vedano Olona Pellico è stata nominata Tiziana Carli che rientra in provincia di Varese dopo un’esperienza ad Ardenno.

Ritorna in Calabria, la dirigente del comprensivo di Porto Ceresio Fermi Loredana Lamacchia mentre l’attuale preside del CPIA di Busto Arsizio Leandra Negro ha scelto di continuare la professione in Toscana.