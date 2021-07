Il Centro di Busto aperto per ferie

Si sa, ormai il vecchio adagio “Agosto moglie mia non ti conosco” non vale più, e con la nuova abitudine di spezzare le vacanze diluendole in più mesi, anche i negozi del centro di Busto si sono adattati: in agosto infatti non chiudono, o lo fanno solo per pochissimi giorni, assicurando un servizio continuo ai propri clienti.

Sulla pagina FB “Comitato Centro Cittadino” potete trovare tutte le (brevi) chiusure previste per il mese di agosto. Un comodo elenco, in continuo aggiornamento, evidenzia le aperture e le chiusure previste per il prossimo mese.

Sulla pagina del comitato si possono anche trovare notizie sui giovedì sera, e più in generale sugli eventi e le iniziative del CCCC, che è attivo in centro città dal 1983. A breve sarà aperto anche un nuovo sito, che presenterà il nuovo logo rivisitato, già visibile in anteprima in questo documento. Per il CCCC si avvicina il quarantesimo anniversario, che sarà certamente da celebrare con una grande festa.

Un comitato fatto dai negozianti per i negozianti, che anche in questi due anni difficili è riuscito a organizzare iniziative che hanno tenuto vivo il centro di Busto Arsizio. Infatti, mentre in molti comuni della provincia si registrano situazioni di stallo delle attività commerciali, Busto tiene botta con nuove aperture, soprattutto nella zona del centro storico.