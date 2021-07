Euro 2020, quarti di finale: Italia-Belgio 1-0 (Barella)

Seconda partita a eliminazione diretta per l’Italia di Roberto Mancini ai campionati europei di calcio. Dopo la faticosa gara con l’Austria, conclusa però in bellezza con la vittoria per 2-1 ai supplementari, agli Azzurri tocca ora il Belgio, squadra dall’ottimo talento affidata al c.t. spagnolo Roberto Martinez. (foto FIGC)

La partita dei quarti di finale si disputa all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dove sono previsti numerosi tifosi italiani; il calcio d’avvio sarà dato alle ore 21: come di consueto, gli aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sulle azioni principali saranno a disposizione in questo articolo di VareseNews. Intanto la Spagna è la prima semifinalista dopo aver battuto la Svizzera ai rigori con i rossocrociati che hanno fallito tre penalty. Al 90′ e al 120′ la gara era terminata 1-1.

I FATTI SALIENTI DEL MATCH

31′ – GOL DELL’ITALIA!!! BARELLA – Il centrocampista azzurro raccoglie palla al limite, passa in mezzo a due e scarica in rete! 1-0

27′ – OCCASIONI ITALIA – Prima ribattuti due tiri di Chiesa, poi ci prova Insigne, alto non di molto.

26′ – OCCASIONE BELGIO – Contropiede dei Diavoli Rossi con Lukaku che cerca il secondo palo ma trova ancora Donnarumma pronto.

22′ – PARATISSIMA DONNARUMMA – Bordata in corsa di De Bruyne da fuori area, ma Gigio vola sulla destra e ci arriva con la mano!

20′ – DUE AMMONITI – Fallo netto di Verratti su una ripartenza, cartellino giallo giusto. Subito dopo, ammonito anche Tielemans in modo simile.

17′ – DOPPIA RESPINTA DI CHIELLINI – Di testa, su due conclusioni forti dei belgi verso la porta.

13′ – GOL ANNULLATO ALL’ITALIA – Bonucci sblocca la gara con una deviazione sottoporta sugli sviluppi di una punizione, ma c’è una posizione di fuorigioco. Rete annullata.