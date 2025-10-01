Allarme a Monaco: bloccata l’area dell’Oktoberfest per un’operazione di polizia

Un vasto intervento di polizia e vigili del fuoco è in corso nel quartiere di Lerchenau, a Monaco di Baviera, dopo l’incendio doloso di un’abitazione in cui sono stati uditi colpi e detonazioni, con la scoperta di possibile materiale esplosivo e un decesso confermato.

Per precauzione, in seguito all’accaduto, le autorità stanno verificando possibili collegamenti con altri luoghi della città, compresa la Theresienwiese, con apertura dell’Oktoberfest ritardata e perimetri in bonifica.

La sequenza degli eventi

Le prime comunicazioni ufficiali parlano di un’operazione congiunta polizia–vigili del fuoco nell’area di Lerchenau, con forti ripercussioni sul traffico e la chiusura temporanea della Toni-Pfülf-Schule per la durata dell’emergenza.

Un incendio in un’abitazione, riconducibile a un litigio familiare, è stato seguito da “knallgeräusche” (colpi/detonazioni) percepiti in zona; sul posto è stata trovata una persona ferita che, secondo gli aggiornamenti, è poi deceduta.

Trappole esplosive e artificieri

All’interno dell’edificio interessato sono state individuate sprengfallen (trappole esplosive), circostanza che ha richiesto l’intervento di unità specializzate per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area.

Le operazioni proseguono con un massiccio dispiegamento di forze e un cordone di sicurezza esteso, data la necessità di trattare l’immobile come scena ad alto rischio fino a conclusione delle verifiche tecniche.

Ritardata l’apertura dell’Oktoberfest

A causa delle verifiche in corso e del coordinamento tra forze dell’ordine e amministrazione cittadina, l’apertura dell’area dell’Oktoberfest è stata posticipata temporaneamente, con aggiornamenti programmati nel corso della giornata. L’accesso all’area del festival riprenderà solo dopo l’ok delle autorità al termine delle ispezioni e della bonifica.

OKTOBERFEST – Alcune informazioni sulla 190a edizione della più grande festa della birra al mondo