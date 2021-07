Franco Ghiringhelli è il candidato sindaco di Obiettivo Comune per Oggiona Santo Stefano

La neonata lista “Obiettivo Comune” ha nominato il suo candidato sindaco. E’ Franco Ghiringhelli, imprenditore, membro del board di Euratex, la federazione delle associazioni nazionali del tessile ed abbigliamento con sede a Bruxelles, e appassinato di judo.

«Ghiringhelli è stato scelto dal gruppo di lavoro che da oltre due anni si dedica a questo progetto – spiega il portavoce della lista – E già in questo si evidenzia una prima differenza rispetto alle altre liste: non un candidato sindaco che aggrega un gruppo di lavoro, ma il contrario; un gruppo di lavoro che si interroga con serietà su quali debbano essere a suo avviso le qualità che un candidato sindaco deve avere. Onestà, capacità manageriale, esperienza nella gestione del team di lavoro, attitudine a proporre soluzioni e a condividerle, disposizione all’ascolto. Se poi il candidato, oltre alle caratteristiche dette è anche conosciuto e vanta una bella “storia” nel paese , allora non ci sono dubbi, la scelta è facile. Con queste premesse “Obiettivo Comune” ha visto in Franco Ghiringhelli il suo capofila e lo presenterà come candidato sindaco per il paese di Oggiona con Santo Stefano alle prossime elezioni amministrative che si terranno in ottobre».

Franco Ghiringhelli è nato a Varese nel 1959 e ha trascorso l’infanzia ad Oggiona con Santo Stefano, nel paese dove il padre Ezio aveva fondato nel 1951 un’azienda tessile tutt’ora in attività, ricoprendo la carica di primo cittadino negli anni ’70.

Dopo la laurea in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, entra in azienda, azienda che, a 70 anni dalla fondazione, continua a prosperare e a dare lavoro sul territorio. Appassionato di judo, che ancora pratica assiduamente, crede fortemente nei valori educativi e formativi di questa disciplina «che – dice – è in realtà una filosofia di vita: non c’è mai limite al miglioramento».

Presidente da oltre 10 anni dell’associazione internazionale A.I.U.F.F.A.S.S. cui aderiscono le imprese europee utilizzatrici di filati artificiali, sintetici e della seta, membro del board di Euratex, la federazione delle associazioni nazionali del tessile ed abbigliamento con sede a Bruxelles, vanta una lunga esperienza in campo associativo.

«“Obiettivo comune” ha proposto a Franco Ghiringhelli di mettersi alla guida e di accettare la candidatura a sindaco, sottoponendogli la bozza programmatica a cui, da più di un anno, il gruppo sta lavorando. La validità del programma e la chiara dimostrazione di stima del gruppo “Obiettivo Comune” ha convinto Ghiringhelli ad accettare la candidatura – aggiungono i rappresentanti della lista – Non un uomo politico, dunque, ma un serio uomo della concretezza, che ha a cuore i valori della famiglia e il futuro delle prossime generazioni, capace di guardare non al domani ma al dopodomani, capace di affrontare con metodo i problemi per quanto complessi possano presentarsi, capace di far prevalere il buonsenso sulle bandiere politiche. Possiamo ben dire che con lui il paese sarà in buone mani».