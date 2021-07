Frane, fango e danni: una tempesta colpisce il Lago di Como

Una forte ondata di maltempo ha colpito nella mattinata di martedì 27 luglio la sponda occidentale del Lago di Como. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Le due situazioni più delicate si sono registrate a Brienno e ad Argegno, località interessate da due frane ancora al vaglio dei soccorritori. In particolare a Brienno un’anziana è rimasta bloccata in casa ed è stata portata in salvo da Vigili del Fuoco e Polizia di Stato.

Strade invase dal fango e dai detriti si registrano invece un po’ ovunque, specialmente a Cernobbio e a Laglio. In quest’ultimo comune la forza dell’acqua ha distrutto alcuni punti del lungolago.

Nel frattempo la Statale Regina è stata completamente chiusa al traffico in più punti.

(seguono aggiornamenti)