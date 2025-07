Controlli doganali sul lago Maggiore e di Lugano, 24 natanti irregolari: uno sequestrato per contrabbando

Nell’ambito delle attività di vigilanza doganale, il personale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente effettuato controlli congiunti presso alcuni cantieri nautici situati lungo le coste del Lago di Lugano e del Lago Maggiore, in provincia di Varese.

In particolare, i militari delle Sezioni Operative Navali Lago Maggiore e Lago di Lugano della Guardia di Finanza, in stretto coordinamento con il personale dell’Ufficio delle Dogane di Varese, hanno svolto verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle procedure amministrative relative all’ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale di natanti provenienti dalla Svizzera per interventi di manutenzione ordinaria.

Nel corso dell’attività sono emerse ventiquattro irregolarità legate alla mancata comunicazione all’Ufficio Doganale competente della data di ingresso in Italia dei natanti, condotta che comporta rilevanti implicazioni sia di natura fiscale che amministrativa. Tale comunicazione, infatti, è indispensabile per determinare l’inizio del periodo massimo di diciotto mesi previsto per l’ammissione temporanea di beni e merci extracomunitari in esenzione dal pagamento dei diritti doganali.

È stato inoltre individuato un natante, immatricolato in Svizzera, che risultava aver stazionato ininterrottamente nelle acque dell’Unione oltre il termine stabilito dalla normativa europea. L’unità era stata introdotta in Italia in assenza della prescritta dichiarazione doganale da parte del proprietario, configurando così un’evasione dei diritti doganali dovuti. L’imbarcazione è stata pertanto sottoposta a sequestro per contrabbando.

Lo scorso 28 maggio, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa volto a consolidare e rafforzare la collaborazione sistematica tra le due Amministrazioni, al fine di rendere ancora più incisive ed efficienti le attività operative nei settori di comune interesse.