Maltempo in Lombardia, oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte. Trenta nel Varesotto

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito la Lombardia nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, causando numerosi disagi in diverse province. A partire dalle 3 del mattino, forti nubifragi hanno interessato ampie aree del territorio regionale, in particolare le province di Varese, Como, Lecco e Bergamo. I Vigili del Fuoco, secondo quanto comunicato dalla Direzione Regionale, sono stati impegnati in oltre 300 interventi di soccorso tecnico urgente, trenta solo nel Varesotto. Una una squadra di cinque unità è partita a mezzanotte in supporto alle squadre della provincia di Bergamo

Le situazioni più critiche si sono registrate nelle zone prealpine e pedemontane, dove piogge intense e persistenti hanno provocato allagamenti in scantinati e sottopassi, danni d’acqua a edifici pubblici e privati, e la caduta di alberi che hanno reso necessarie numerose operazioni di messa in sicurezza. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per tutta la notte, rispondendo a centinaia di richieste da parte dei cittadini.

La gran parte delle emergenze ha riguardato la rimozione di alberi pericolanti o caduti sulle strade e il prosciugamento di locali allagati.