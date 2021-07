Impatto del traffico, a Busto scattano le misurazioni del rumore

A Busto Arsizio sono state avviate le attività di misurazioni fonometriche connesse alla Mappatura Acustica e ai Piani d’Azione destinate a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, ai sensi del D.Lgs. n. 194/05 e ss.mm.ii., da parte della Società ACCON Italia S.r.l. nelle persone dell’Ing. Riccardo Pani e dell’Ing. Gelsomina Di Feo, incaricati dal Comune di Busto Arsizio.

Gli incaricati sono in possesso di tesserino di riconoscimento identificativo, autorizzazione comunale nonché dotati dei dispositivi di protezione individuale atti a limitare il diffondersi dell’epidemia legata all’emergenza Covid-19.

Gli incaricati si presenteranno per conto del Comune di Busto Arsizio presso alcuni appartamenti/edifici privati particolarmente esposti al rumore prodotto in determinate vie di traffico, quali per esempio: Via Busto Fagnano/Via Firenze (SP02) le zone in prossimità di Via Fagnano Olona 18, Via Fagnano Olona 11, Via Cassano Magnago (SP20) le zone in prossimità di Via della Ginestra 2 (ingresso qui e con vista su Via Cassano Magnago), Via Cassano Magnago 44, Via Cassano Magnago 40, Via Diaz/Via Duca d’Aosta/Via Cadorna le zone in prossimità di Viale Luigi Cadorna 18 e Viale Luigi Cadorna 31, SP13 le zone in prossimità di Via Stradivari 92 (a lato verso strada per Samarate) e Strada per Samarate 64, Via Borri/SP527 le zone in prossimità di Viale Ippolito Nievo 27 (a lato via Borri), Via Trentino/Via Togliatti/Via XV Giugno le zone in prossimità di Via Vespri Siciliani 63 (a lato via Togliatti).

Si informa che le ispezioni sono obbligatorie ai sensi di Legge e, in caso di rifiuto a consentire il controllo, verrà trasmessa notizia alla competente Autorità Locale. Si evidenzia che nessun compenso è dovuto al personale incaricato. Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il seguente numero 0331 390272 del Comune di Busto Arsizio – Ufficio Ambiente ed Ecologia nei seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – mail: ecologia@comune.bustoarsizio.va.it

Per eventuali informazioni gli incaricati possono essere contatti direttamente ai seguenti recapiti: Cell. 339-8856538 riccardo.pani@accon.it – Cell. 340-9113439 – gelsomina.difeo@accon.it