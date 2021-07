Incarico nazionale per Giancarlo Saporiti, ad della Samic di Lonate Ceppino

Carica importante a livello nazionale per Giancarlo Saporiti, amministratore delegato della Samic di Lonate Ceppino: il manager varesotto è stato infatti nominato presidente della AIPE (Associazione Italiana Pressure Equipment), l’associazione di categoria più rappresentativa nell’ambito del comparto metalmeccanico della caldaieria.

L’AIPE raduna infatti le aziende che operano nella progettazione e produzione di recipienti in pressione in genere, scambiatori di calore, caldaie, condotte forzate, tubazioni e serbatoi: conta 118 aziende che impiegano 8.300 addetti e sviluppano un fatturato di oltre 2,7 miliardi di euro.

Saporiti, già presidente del Comitato piccola industria di Univa, è stato eletto nel corso dell’ultima assemblea di AIPE e sostituirà il presidente uscente, l’abruzzese Luca Tosto, il quale rimane nel Cda con il ruolo di vicepresidente insieme ad Andrea Ravagnan. Il discorso di insediamento dell’imprenditore varesino si è focalizzato sul mantenimento di un confronto franco e aperto tra gli associati e di una operatività concreta in modo da fornire risposte rapide alle aziende che aderiscono ad AIPE. Particolare importanza sarà inoltre data alla divulgazione scientifica, alla raccolta dei dati e alla crescita dell’associazione sia in ambito istituzionale sia in ambito tecnico, anche grazie alla relazione instaurata con la ASME (The American Society of Mechanical Engineers).

«Questa presidenza – ha concluso Saporiti – partirà dall’idea dei Corridoi Nazionali della Caldareria per arrivare alla cultura manifatturiera della caldareria, una cultura manifatturiera tipicamente italiana, dove l’uomo è al centro, l’ uomo è il patrimonio più importante delle nostre aziende e della nostra associazione».