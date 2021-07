Italian US Camp, una settimana di basket 100% in inglese

Una settimana di basket 100% in inglese: segui le orme delle leggende americane, scopri il basket versione US grazie a professionisti del campionato universitario americano.

Galleria fotografica Italian US Camp 2020 4 di 7

Si tratta di camp locali, 100% in inglese, con coaches americani o stranieri e materiale che viene dagli USA e che viene usato da squadre NBA e NCAA come fitlight, SKLZ, Powehandz, Dr. Dish e altro ancora.

Il camp è basato sullo sviluppo individuale e tecnico del ragazzo senza che manchi il divertimento. Per quanto riguarda la lingua inglese è un concetto abbinato al camp in modo tale da creare un’esperienza completa per il camper.

L’obiettivo è quello di riuscire ad avere numerosi daycamp locali su tutto il territorio italiano nel giro dei prossimi anni.

Oltre alla sessione d’allenamento giornaliera offriamo la possibilità ai ragazzi di avere delle sessione extra di allenamento individuale per migliorare ancora di più gli aspetti tecnici di gioco.

Il camp è diviso in due session da 3 ore: quella mattutina per i ragazzi del minibasket e quella pomeridiana per il settore giovanile.

E’ possibile per i ragazzi personalizzare la maglietta e comprare il merchandising. Per il prossimo anno sono previste diverse iniziative.

DOVE E QUANDO

16-20 Agosto in collaborazione con Robur et Fide Varese a Varese

23-27 Agosto, in collaborazione con Star Gordola Basket a Tenero (Svi)

23-27 Agosto, in collaborazione con Bussolengo Basket a Bussolengo (VR)

23-27 Agosto, in collaborazione con Cassano Magnago a Cassano (VA)

30 Agosto-3 Settembre, in collaborazione con PVL a Luino (VA)

30 Agosto-3 Settembre, in collaborazione con Malnate Basket a Malnate (VA)

30 Agosto-3 Settembre, in collaborazione con Rho Basket a Rho (MI)

30 Agosto-3 Settembre, in collaborazione con Robur et Fides Codogno a Codogno (LO)

6-10 Settembre, in collaborazione Collegio S. Francesco a Lodi (LO)

Durante il camp avrete la possibilità di usare materiali unici e professionali utilizzati da squadre NBA e NCAA.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino ad esaurimento posti, durante il camp saranno adottate tutte le norme di sicurezza e igiene richieste a livello governativo.

COS’E’ ITALIAN ASSOCIATE

Italian ASSOCIATE nasce da Frenchy ASSOCIATE, uno dei leader in europa per basketball camp 100% in inglese, nell’estate del 2019.

“Il concetto è molto semplice: camp locali, 100% in inglese con coaches americani e materiale che viene dagli USA e che viene usato da squadre NBA e NCAA. Il camp è basato sullo sviluppo individuale e tecnico del ragazzo senza che manchi il divertimento. Per quanto riguarda la lingua inglese è un concetto che vogliamo abbinare al camp in modo tale da creare un’esperienza completa per il camper. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere numerosi day camp locali su tutto il territorio italiano nel giro dei prossimi anni.

Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno abbiamo decisamente aumentato i nostri camp e i nostri progetti per il futuro”.

STAFF ITALIAN ASSOCIATE

Federico Bellotto : Fondatore e Responsabile Generale

Fabio Mancuso: Co-fondatore e Responsabile

Arthur Framery: Business Partner, fondatore del concetto Frenchy

Luca Moalli: Business Development

Mattia Balzaretti: Social Media Manager

CONTATTI

347 8656582 – Federico

340 6041601 – Fabio

italianassociate@gmail.com

Facebook | Instagram