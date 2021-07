La Provincia nomina Emanuele Poretti nella Consulta Ateneo Territorio dell’Insubria

È Emanuele Poretti il nuovo rappresentante della Provincia di Varese in seno alla Consulta Ateneo – Territorio presso l’Università degli Studi dell’Insubria: lo ha nominato il presidente Emanuele Antonelli qualche settimana fa per l’esperienza professionale altamente qualificata, acquisita sia in campo lavorativo, che come amministratore di enti pubblici e di organismi vari.

Come prevede lo Statuto dell’Università, la Consulta Ateneo – Territorio è “sede di interlocuzione tra i rappresentanti dell’Università e le realtà istituzionali, professionali e associative dei territori di riferimento e le sue attività sono finalizzate al confronto delle rispettive priorità e attese in ordine ai percorsi formativi, nonché a valorizzare l’integrazione tra didattica, formazione, cultura e attività produttive”.

A sottolineare questa importante novità è il consigliere delegato a Istruzione e Formazione Mattia Premazzi: « Penso che la nomina del nuovo membro della Consulta possa rappresentare un’opportunità di rilancio del rapporto tra la Provincia, con le sue funzioni nell’ambito della formazione, e le università del territorio. Partendo proprio dall’Università dell’Insubria vorremmo coinvolgere tutte le università per invitarle a partecipare al ‘Tavolo Unico Scuola, Formazione e Lavoro’, istituito da Provincia e da me coordinato. Insieme potremo affrontare tutte le tematiche riguardanti la formazione, ma anche la gestione dei dati, l’analisi dei bisogni del territorio in ambito formativo e anche lavorativo: sicuramente le università, per i percorsi e le opportunità che offrono ai giovani,

conoscono molto bene la situazione e quindi, grazie ai loro contributi, il tavolo potrà lavorare in maniera più efficace e la Provincia potrà svolgere in modo migliore il suo ruolo

di indirizzo formativo sul territorio».

«Ringrazio il presidente per la nomina – continua Emanuele Poretti –: il mio compito sarà quello di consentire alla Provincia e, tramite essa, ai Comuni, di sviluppare insieme all’Università delle progettualità che permettano di far conoscere meglio agli studenti la realtà dell’ente pubblico e consentire loro la possibilità di realizzare stage negli enti, oltre a tesi di laurea dedicate al territorio provinciale. E non solo: i progetti dovranno consentire all’Università di farsi meglio conoscere sul territorio, sia dai giovani, sia dagli enti. Mi

attiverò per contattare le amministrazioni comunali e le realtà sovracomunali che riuniscono i comuni in vari ambiti (cultura, settore idrico, ambiente) per dare il via allo sviluppo di questi progetti in cui vorrei coinvolgere anche l’associazione Alumni Insubria che si sta muovendo molto bene».

«Subito dopo l’estate organizzerò alcuni incontri tematici in varie zone della provincia, in modo da dare il via a queste forme di collaborazione che da ex-amministratore ritengo fondamentali, vista l’importanza dell’Università per territorio e l’ impegno con cui vogliamo offrire supporto ai giovani» conclude Poretti.