Lavori in corso, modifiche alla viabilità in centro a Malnate

Da lunedì 12 luglio sono in corso dei lavori per il relining sulla condotta fognaria in via Giuseppe Brusa, nel centro cittadino di Malnate.

I lavori dureranno circa un mese e causeranno delle modifiche alla viabilità: da piazza Libertà ci sarà il divieto di transito verso la chiesa, da via Giuseppe Brusa ci sarà senso unico verso viale Delle Vittorie mentre via Emilio Macazzola sarà a senso unico verso via Giovanni Amendola.