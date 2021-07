A Luino la presentazione di “Lettere di un alpino della Monterosa”

L’appuntamento è per il 23 luglio alle ore 21:00 presso Palazzo Verbania con la presentazione del libro “Lettere di un alpino della Monterosa”.

La serata, patrocinata dal Comune e dall’ANPI di Luino, vedrà la partecipazione della band “Homo Faber” che eseguirà canti patriottici della Resistenza.

Il libro, scritto a quattro mani da Bernardo Pastori e Carlo Banfi, verrà presentato nella location suggestiva di Palazzo Verbania.

Un contesto “nuovo” che crea, con la vista che regala, un’atmosfera importante che si sposa perfettamente con l’intento di rammentare gli anni della resistenza. Un’occasione per ricordare tappe fondamentali della nostra storia attraverso la presentazione del libro “Lettere di un alpino della Monterosa”.

«Dopo un attimo di silenzio, per me è stata una grande emozione udire quella voce fioca pronta a ridare testimonianza a un trascorso che ritengo di enorme rilevanza per il paese Italia», queste alcune parole presenti nella prefazione.