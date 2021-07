E Marc Bolan inventò il glam rock

Con un titolo ed una copertina del genere sarebbe legittimo aspettarsi un assalto sonico alla Iron Maiden… e invece no. Il chitarrista Marc Bolan aveva fondato nel 1967 il duo dei Tyrannosaurus Rex, che faceva una musica che oggi si chiamerebbe psych-folk: avevano già pubblicato ben quattro album dai titoli chilometrici e dai temi fantasy, che avevano avuto anche un discreto successo. Nel 1970 accorciò il nome in T.Rex, cambiò il percussionista e cominciò ad elettrificare la sua musica, raggiungendo un buon successo col singolo Ride a white swan. Oramai un gruppo vero e proprio, incisero questo secondo album della seconda fase, che fu un successo clamoroso anche per un paio di azzeccatissimi singoli e per l’aspetto visivo, ammiccante al sesso. Di fatto i giovani inglesi erano rimasti un po’ orfani: era finito il periodo hippy, non c’erano più i Beatles, ed ovviamente il prog non era proprio una musica per tutti. Marc faceva un rock facile, molto orecchiabile ma ben composto, e affiancava singoli da hit sicura come Get it on o Telegram Sam a belle ballate che si rifacevano ai suoi esordi: fu l’inizio del glam rock, che ebbe aspetti “nobili” (Bowie, Roxy Music, Mott The Hoople…) ed altri meno (Sweet, Gary Glitter…) ma che comunque contraddistinse un’epoca.

Curiosità: quasi incredibile a dirsi, ma il glam rock ha una data di nascita precisa: il 24 marzo del 1971 Marc Bolan si presentò a Top of the pops, seguitissima trasmissione inglese, vestito anziché da hippy con una camicia di seta e soprattutto con del glitter sotto agli occhi: fu un punto di svolta!