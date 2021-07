Novara escluso dal campionato, Kolaj vola in Serie B

Il calcio in estate vive di iscrizioni e mercato. Se per alcune società l’atto della presentazione delle carte per partecipare alla prossima stagione è un passaggio quasi scontato – vedi Pro Patria -, per alcune rimane invece un muro invalicabile. È così che sei società si sono viste respingere la richiesta tra Serie B e Serie C. Il nome più altisonante è quello del Chievo in Serie B. La squadra del presidente Campedelli, dopo anni di Serie A, rischia di dover ripartire da categorie inferiori. Un colpo per la città scaligera e anche per l’allenatore saronnese Marco Zaffaroni, che era già stato annunciato per la prossima stagione e invece rischia di rimanere a piedi. Ad essere riammesso in Cadetteria dovrebbe essere il Cosenza, retrocesso sul campo nella passata stagione.e

In Serie C, tra le squadre che sono state respinte, con Casertana, Carpi, Paganese e Sambenedettese, c’è anche il Novara. Anche sull’altra riva del Ticino le cose sono precipitate nell’ultima stagione e dopo gli anni di alto livello, compreso il campionato di Serie A nel 2011-2012, il club azzurro potrebbe ripartire dalle serie minori.

Sono già stati presentati i ricorsi e l’ultimo passo sarà l’udienza al Coni, ma la storia recente insegna che difficilmente si riesce a convincere il Consiglio Federale della Figc a tornare sui propri passi.

Chi invece affronterà una nuova sfida su un campionato di livello superiore sarà Ari Kolaj, l’attaccante classe 1999 che arriva da due stagioni positive alla Pro Patria ed è stato acquistato a titolo definitivo dall’Alessandria neo promossa in Serie B dal Sassuolo.