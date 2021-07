Nuovi lampioni a Busto, più sicurezza e più rispetto per l’ambiente

È stato presentato oggi il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Busto Arsizio predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. e Varese Risorse S.p.A.

«Un intervento di grande valore che garantirà maggiore sicurezza e un notevole risparmio energetico, pari a circa l’80% del consumo attuale» ha affermato il sindaco Emanuele Antonelli.

«Un obiettivo raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra che ci permetterà di rivoluzionare il volto della città. In questi cinque anni ho perso il conto delle segnalazioni dei cittadini che mi hanno fatto presenti le difficoltà in cui si trovavano per la mancanza o la carenza di illuminazione nelle loro vie. Adesso potrò finalmente rispondere a tutti che entro pochi mesi avremo una città illuminata con sistemi innovativi e all’avanguardia. Sarà un lavoro fatto su misura, che tiene conto delle tante esigenze di una città complessa come la nostra».

«Contiamo di fare davvero un buon lavoro, allineato alle best practices italiane ed europee e all’altezza delle aspettative della città» ha dichiarato Lorenzo Spadoni, Amministratore delegato di AEB (Gruppo A2a).« Un progetto all’avanguardia anche dal punto di vista ambientale perché oltre al risparmio energetico dell’80% rispetto al consumo attuale, per il rimanente 20% utilizzeremo energia green».

A2A prevede di sostituire con proiettori LED gli oltre10mila punti luce presenti in città, di uniformare le armature che saranno dotate anche di telecontrollo per monitorare sia l’intensità della luce che eventuali guasti, di riorganizzare le linee elettriche (circa 100 km, tra linee aeree e interrate) e i quadri elettrici, di sostituire circa 6mila sostegni tra pali e bracci.

Verranno inoltre predisposti servizi aggiuntivi di «Smart City», come nuove postazioni di ricarica elettrica delle auto e l’implementazione del sistema di videosorveglianza.

I LED, oltre al risparmio energetico, garantiscono una maggiore resa del corpo illuminante e un minor inquinamento luminoso, visto che il fascio di luce non si disperde verso l’alto ma è concentrato sulla zona da illuminare, come ha spiegato Francesco Marelli, Coordinatore Ufficio Tecnico A2A Illuminazione Pubblica.

I lavori sono seguiti puntualmente dalla direzione dei lavori, in costante contatto con il settore opere pubbliche: quotidianamente i tecnici si occupano di verificare l’avanzamento delle opere e il rispetto delle norme di sicurezza. I lavori sono iniziati a fine giugno con la sostituzione dei corpi illuminanti nelle zone a sud della città e la realizzazione dei nuovi plinti di fondazione dei pali lungo i principali viali cittadini: il cronoprogramma prevede la conclusione delle opere in 8 mesi.

Si ricorda che le richieste di intervento e le segnalazioni di malfunzionamenti e guasti devono essere indirizzate ad A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., utilizzando l’indirizzo di posta elettronica a2aip-bustoarsizio@a2a.eu e al Comune di Busto Arsizio all’indirizzo operepubbliche@comune.bustoarsizio.va.it.

Sul sito internet istituzionale allegate al presente comunciato si possono visualizzare le presentazioni di A2A IP e della direzione lavori.