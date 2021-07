Ok al concerto in piazza ma si accede con il green pass, la decisione per gli eventi estivi di Arconate

Si al concerto ma con il green pass. Il Comune di Arconate non attende che vengano prese decisioni dall’alto e, dopo il periodo buio del covid, mette in atto una decisione con l’obiettivo di garantire lo svoglimento di eventi in sicurezza: al concerto di Bianca Atzei potranno partecipare solo coloro che saranno muniti di green pass.

Lunedì 26 luglio, data in cui è prevista l’esibizione, sarà possibile partecipare all’evento solo ed esclusivamente esibendo la “Certificazione verde COVID-19”, ovvero il cosiddetto “Green Pass” che si ottiene dopo la vaccinazione, secondo le norme stabilite dal Governo, o a seguito di un tampone molecolare o antigenico rapido, con esito negativo, effettuato non oltre le 48 ore precedenti all’evento, oppure a seguito di certificato di guarigione dal Covid-19 avvenuta non oltre i 6 mesi.

Il Comune spiega che lo staff dell’evento presente ai varchi controllerà la validità della “Certificazione verde COVID-19”. Chi non sarà in possesso del “Green Pass” (o in possesso di “Green Pass” scaduto) non potrà accedere all’area concerto.

Nell’ottica di garantire a quanti più cittadini possibili il Comune ha previsto anche un servizio di testing straordinariooffrendo a tutti i cittadini la possibilità di effettuare un test antigenico rapido prima del concerto. Dalle ore 17.30 alle ore 22.00 sarà presente in piazza Falcone e Borsellino un laboratorio mobile dove i cittadini potranno eseguire il test gratuitamente. Il referto sarà consegnato dopo 10/15 minuti e, in caso di esito negativo, si potrà accedere alla piazza.