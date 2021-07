Ore di apprensione per Lorenzo Scandroglio colto da un grave malore all’alpe Veglia

Sono ore di apprensione per Lorenzo Scandroglio, soccorritore e appassionato di montagna di Gallarate ma trasferitosi nel Verbano Cusio Ossola per la gestione del rifugio rifugio Myriam Val Formazza e Rifugio CAI Arona Alpe Veglia.

Scandroglio è stato colto da malore proprio mentre si trovava al rifugio nella serata di giovedì 1 luglio. Le sue condizioni sono parse subito molte serie tanto che si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi per il suo trasferimento in ospedale a Novara.

Il primo a visitarlo è stato un medico del soccorso alpino presso il quale lo stesso Scandroglio prestava servizio insieme al fedelissimo cane Cochise per il salvataggio di persone disperse. Tra le sue ultime missioni si ricorda in gennaio la partecipazione con l’unità cinofila da valanga in Abruzzo alla ricerca dei 4 escursionisti dispersi sotto la neve.

Scandroglio, giornalista, scrittore e spesso presentatore di serate culturali anche nel gallaratese, di dove è originario, da tempo si era trasferito nell’Ossola per la gestione di un rifugio. In questo momento è costantemente monitorato in gravi condizioni all’ospedale di Novara.