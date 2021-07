Come organizzare una festa a tema professionale

La festa è un’occasione per celebrare un evento o una situazione da ricordare negli anni a venire. È un momento di condivisione e socialità in cui si possono conoscere persone e creare nuovi legami personali e professionale: in ogni caso, la buona riuscita del party lascerà un ricordo indelebile nella memoria degli invitati. Organizzare una festa a tema non lascia però spazio all’improvvisazione, è necessario pianificare con attenzione ogni dettaglio in modo che tutti gli invitati vivano un’esperienza indimenticabile.

Di seguito vediamo come organizzare una festa a tema e perché il prezioso aiuto di professionisti del settore può contribuire all’organizzazione dell’evento perfetto.

Organizzazione di una festa a tema

I party non sono solo un’occasione per celebrare compleanni, battesimi, anniversari o cerimonie importanti, ma vengono sempre più spesso organizzate anche all’interno delle aziende per favorire la socialità tra i dipendenti e soprattutto creare relazioni solide e durature; per questo motivo, a seconda delle occasioni, il tema della festa può essere molto differente.

L’idea di associare un tema specifico al party può essere uno stimolo in più per creare coinvolgimento diretto tra gli invitati. Istituire un dress code, richiedere di vestirsi con un certo colore o indossare un determinato capo d’abbigliamento permette agli invitati di far volare la fantasia e indossare qualcosa che nella normalità non si è soliti portare.

Questa scelta però, soprattutto per l’organizzatore, comporta un impegno maggiore nella scelta degli allestimenti che devono essere coerenti con il tema definito. La scelta e la decorazione della location dedicata alla festa è fondamentale per rendere l’evento ancora più credibile e permettere ai propri invitati un’esperienza immersiva in una realtà diversa da quella di tutti i giorni. Decorazioni e scenografie trasformeranno il luogo scelto creando un’atmosfera molto suggestiva. Un ulteriore elemento da non sottovalutare è il food & beverage: dare ai propri ospiti stuzzichini appetitosi e drink particolari coerenti con il tema, renderà sicuramente la festa ancora più memorabile.

Perché scegliere i professionisti

Organizzare una festa a tema, soprattutto per chi non ha mai organizzato una theme party, potrebbe essere piuttosto difficile perché ci sono molti punti importanti a cui pensare per fare in modo che la festa non si riveli un flop. Per questo motivo, affidarsi ad uno o più party planner, permette di progettare un party unico dove ogni dettaglio dell’allestimento e dell’intrattenimento sia studiato a regola d’arte. Richiedere l’aiuto di un professionista è utile anche in termini di budget: il party planner, infatti, si attiene alle richieste del cliente, rimanendo nei limiti imposti ma garantendo comunque un ottimo risultato.

Qualora si tratti di una festa aziendale, rendere partecipi i propri dipendenti di un momento unico che esula dal contesto lavorativo, stimola la socialità tra i dipendenti di tutti i livelli così da permettere l’instaurarsi di relazioni genuine e rendere l’ambiente di lavoro piacevole.

