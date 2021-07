Piogge intense su Vedano Olona, allagata la palestra delle scuole elementari

A Vedano Olona le forti piogge della mattinata di martedì 27 luglio hanno causato l’allagamento della palestra della scuola elementare, in via San Pancrazio.

Si tratta di un locale seminterrato che già in passato era stato oggetto di allagamenti e che era stato sistemato qualche anno fa. L’accumulo di acqua dovuto alle forti precipitazioni si è incanalato nelle scale che portano alla palestra inondando il locale. E’ stata allertata la Protezione civile per svuotare il locale con le pompe.

Allagata, come succede abitualmente, anche l’area giochi al Parco Spech (nella foto sotto): si tratta di uno spazio circolare, un vero e proprio catino che quando piove troppo intensamente si riempie e trasforma lo spazio per i bambini in una “piscina”.

Infine gli acquazzoni hanno causato qualche disagio sulle strade, con rallentamenti in particolare sulla via Primo Maggio, invasa dall’acqua in alcuni momenti e già gravata dal traffico in direzione Como-Varese deviato su Vedano a causa della chiusura della statale Briantea a Malnate.

Non si sono registrati comunque incidenti o particolari problemi.