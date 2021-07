Resta l’allerta meteo per temporali fino all’alba di sabato

Allerta alta nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico: il centro regionale di monitoraggio rischi naturali ha emesso un’allerta meteo “ordinaria” per temporali forti sia a sud che a nord della provincia di Varese.

Il documento di allerta regionale prevede che per il pomeriggio di oggi, venerdì 30 luglio, “la Lombardia è interessata da un flusso di correnti in quota da Ovest-Sudovest con aria caldo- umida negli strati atmosferici più prossimi al suolo; all’interno di questo flusso potranno determinarsi a tratti condizioni favorevoli all’innesco di temporali già dal primo pomeriggio, ma con probabilità aumentata in serata e fino alle prime ore dopo la mezzanotte. L’esatta localizzazione dei fenomeni temporaleschi è estremamente incerta, ma laddove dovessero verificarsi, risulteranno anche di forte intensità, con accumuli di pioggia localmente molto elevati (maggiore probabilità sulla fascia prealpina e di Alta Pianura ed in particolare sulla fascia prealpina centro-occidentale) e forti raffiche di vento”.