Una sala chirurgica ibrida all’ospedale di Varese: Regione approva il finanziamento

L’ospedale di Circolo di Varese avrà una sala operatoria “ibrida”. Il finanziamento, circa 3 milioni di euro, è stato approvato dal consiglio regionale su richiesta del consigliere Giacomo Cosentino di Lombardia Ideale:«Si tratta di una sala operatoria chiamata, in gergo tecnico, ibrida.

Consiste nella realizzazione di una sala operatoria che prevede, al suo interno, un’apparecchiatura all’avanguardia (tac e angiografo) in grado di eseguire, ad esempio durante un intervento chirurgico toracico o vascolare, degli approfondimenti tramite l’acquisizione istantanea di immagini – spiega Cosentino – Questa tecnologia consentirà ai chirurghi di effettuare valutazioni e assumere decisioni tempestive e, quindi, di eseguire interventi più mirati ed efficaci.

Ringrazio la Asst Sette Laghi per averci proposto questo progetto e l’Assessorato regionale alla Sanità, guidato da Letizia Moratti, per aver espresso parere favorevole. L’Ospedale di Varese deve restare tecnologicamente all’avanguardia e questo provvedimento va in tale direzione. Noi amministratori dobbiamo essere capaci di raccogliere le esigenze dei cittadini e dare gli strumenti alle direzioni ospedaliere per erogare un’assistenza sanitaria di massimo livello».