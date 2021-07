Solbiate Arno è “covid free” per la prima volta da marzo 2020

L’attenzione di tutti deve restare alta perché stiamo tornando in una fase di contagi crescenti am ci sono dati che è giusto rimarcare come un simbolo: Solbiate Arno, per la prima volta dal marzo del 2020, è covid free. Lo annuncia il sindaco Oreste Battiston che come tutti i giorni consulta il portale messo a disposizione dei sindaci per conoscere la situazione epidemiologica nel proprio comune.

«È un traguardo importante che è stato possibile raggiungere grazie alla responsabilità di tutti, al rispetto delle regole e grazie al fatto che sempre più concittadini si stanno sottoponendo al vaccino anti covid-19 – ha spiegato Battiston -. Vorrei però sottolineare che non dobbiamo illuderci di essere usciti da questo incubo poiché aumentano i contagi in diversi Paesi del mondo».