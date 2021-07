Strade chiuse per musica e spettacoli a Luino

Questa sera, venerdì 23 luglio, Ascom Luino con il patrocinio del Comune di Luino organizza una serata ricca di esibizioni, musica e spettacoli a partire dalle ore 20:00.

Per l’occasione verranno chiuse al traffico le strade tra piazza Garibaldi e via Vittorio Veneto, insieme all’area ex SVIT interna. Le persone così potranno godersi una serata dedicata al divertimento con musica, spettacoli live e un’esposizione di auto Abarth a cura dell’AbarthClub Varese.

La musica sarà affidata a I parenti Stretti, gli Effetto VIP e i Max & White Chocolate.

Alle 21:30 Chiara De Giorgio e il comico Tony Manero presenteranno un nuovo appuntamento con Miss Stella dell’Anno che vedrà come ospite speciale Max Cavallari, noto attore, comico e cabarettista varesino.

Diversi saranno anche i negozi che prolungheranno l’orario di apertura per l’occasione.