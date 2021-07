Stroncato da un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni

È morto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana, l’attore napoletano Libero De Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli.

Libero aveva vinto il David di Donatello nel 2002 come attore non protagonista in “Santa Maradona” (premiato anche come miglior attore al Festival del Cinema di Mar del Plata in Argentina) e ha ricevuto due nomination come attore protagonista nel 201o per “Fortapàsc” di Marco Risi, dove ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani e nel 2014 come attore non protagonista per “Smetto quando voglio”.